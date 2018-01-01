"Если случится Третья мировая". Маск хочет ускорить колонизацию Марса

В условиях угрозы Третьей мировой войны люди должны ускорить создание базы на Марсе.

Илон Маск предложил ускорить колонизацию Марса "Радіо Свобода"

Колонизация Марса должна стать приоритетом для человечества, ведь на "красной планете" можно сохранить следы нашей цивилизации на случай глобальной катастрофы, заявил глава американской компании Space X Илон Маск

Он отметил, что в условиях угрозы Третьей мировой войны люди должны ускорить создание базы на Марсе, где можно было бы сохранить образцы жизни с Земли, пишет The Guardian.

"Марс находится достаточно далеко от Земли, и у базы там больше шансов остаться невредимой, чем у базы на Луне. Если случится Третья мировая война, то нам лучше где-то сохранить семена человеческой цивилизации, чтобы потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена", — считает Маск.

Создатель Space X напомнил, что его компания работает над аппаратом BFR, который впервые будет запущен в 2019 году, а затем, как планируется, сможет доставлять людей на Марс. При этом он указал, что создание на этой планете колонии потребует огромных ресурсов.

Маск не согласился с тем, что в случае глобальной катастрофы Марс станет убежищем лишь для самых богатых. По его словам, миссия будет очень тяжелой.

"Она будет опасной, выжить будет сложно. Немногие люди захотят жить в первозданные времена", — сказал он.

Напомним, ранее Маск анонсировал полеты первого "марсианского" корабля SpaceX.