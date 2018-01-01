"Если случится Третья мировая". Маск хочет ускорить колонизацию Марса

В условиях угрозы Третьей мировой войны люди должны ускорить создание базы на Марсе.
Он отметил, что в условиях угрозы Третьей мировой войны люди должны ускорить создание базы на Марсе, где можно было бы сохранить образцы жизни с Земли, пишет The Guardian.
"Марс находится достаточно далеко от Земли, и у базы там больше шансов остаться невредимой, чем у базы на Луне. Если случится Третья мировая война, то нам лучше где-то сохранить семена человеческой цивилизации, чтобы потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена", — считает Маск.
Создатель Space X напомнил, что его компания работает над аппаратом BFR, который впервые будет запущен в 2019 году, а затем, как планируется, сможет доставлять людей на Марс. При этом он указал, что создание на этой планете колонии потребует огромных ресурсов.
Маск не согласился с тем, что в случае глобальной катастрофы Марс станет убежищем лишь для самых богатых. По его словам, миссия будет очень тяжелой.
"Она будет опасной, выжить будет сложно. Немногие люди захотят жить в первозданные времена", — сказал он.
Напомним, ранее Маск анонсировал полеты первого "марсианского" корабля SpaceX.