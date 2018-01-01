Facebook обрадует пользователей новой функцией

Новые возможности соцсети пригодятся пользователям, которым сложно печатать.
Аудиозаписи будут воспроизводиться на цветном фоне. Кроме того, пользователи смогут добавлять в аудиопосты картинки и стикеры, сообщает Digital Trends.
Сначала функция будет доступна только Индии, позже она будет внедрена повсеместно.
Ожидается, что новые возможности соцсети пригодятся пользователям, которым сложно печатать, а также радиоведущим и создателям подкастов.
Напомним, ранее в Facebook "засекли" новую масштабную утечку данных.
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