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Facebook обрадует пользователей новой функцией

Сегодня, 00:46

Новые возможности соцсети пригодятся пользователям, которым сложно печатать.

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В Facebook появится еще одна функция Reuters
Новая функция, позволяющая размещать аудиосообщения, появится в соцсети Facebook.

Аудиозаписи будут воспроизводиться на цветном фоне. Кроме того, пользователи смогут добавлять в аудиопосты картинки и стикеры, сообщает Digital Trends.

Сначала функция будет доступна только Индии, позже она будет внедрена повсеместно.

Ожидается, что новые возможности соцсети пригодятся пользователям, которым сложно печатать, а также радиоведущим и создателям подкастов.

Напомним, ранее в Facebook "засекли" новую масштабную утечку данных.

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Теги:  
Facebook, аудиосообщения, картинки, стикеры
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