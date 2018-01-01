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Falcon Heavy & Starman. В SpaceX показали новое видео о запуске сверхтяжелой ракеты

Сегодня, 08:02

В американской компании не утаили кадры неудачной посадкой центрального ускорителя ракеты.

Falcon Heavy,ракета,запуск
В SpaceX смонтировали ролик о своей ракете под песню Дэвида Боуи Скриншот видео с youtube.com
Американская компания SpaceX показала новое видео о запуске ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy, которая отправила в космос электромобиль Tesla с манекеном.

Ролик называется Falcon Heavy & Starman (звездный человек — Ред.), он опубликован на канале компании в YouTube.

Видео смонтировано под песню британского рок-певца Дэвида Боуи "Жизнь на Марсе", в нем, в частности, показаны подготовка к запуску ракеты, ее взлет, приземления двух разгонных блоков.

Также в видео включены кадры с неудачной посадкой центрального ускорителя на плавучую платформу и полет в космосе электрокара.

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy. Узнать больше о запуске можно здесь.
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SpaceX, Falcon Heavy, Tesla, космос, ракета, Дэвид Боуи
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