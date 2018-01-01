Falcon Heavy & Starman. В SpaceX показали новое видео о запуске сверхтяжелой ракеты

В американской компании не утаили кадры неудачной посадкой центрального ускорителя ракеты.
Ролик называется Falcon Heavy & Starman (звездный человек — Ред.), он опубликован на канале компании в YouTube.
Видео смонтировано под песню британского рок-певца Дэвида Боуи "Жизнь на Марсе", в нем, в частности, показаны подготовка к запуску ракеты, ее взлет, приземления двух разгонных блоков.
Также в видео включены кадры с неудачной посадкой центрального ускорителя на плавучую платформу и полет в космосе электрокара.
Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy. Узнать больше о запуске можно здесь.