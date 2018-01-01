Фартовые Девы и неудачники Тельцы. Подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на май 2018

Астролог Влад Росс сделал прогноз для всех знаков Зодиака на май 2018.

Звезды сулят удачный месяц Девам, Близнецам, Рыбам и Стрельцам. В то же время Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам эксперт обещает не самый лучший период.

Девы. Самый фартовый знак Зодиака в этом месяце. Дев будет преследовать успех на работе, поэтому это очень благоприятный период для того, чтобы попросить повышения зарплаты или вообще сменить работу. Для этого знака май будет очень благоприятным в плане финансов. Если вы писатель или давно работаете над диссертацией, то в этом месяце могут сложиться блестящие предпосылки издания ваших трудов. Также Девам будет фартить во время сдачи экзаменов, поступления в высшие учебные заведения и на защите дипломов и кандидатских работ.

Близнецы. Звезды также благосклонны к этому знаку в мае. Близнецам будет везти в открытии новых дел и компаний. Вам не стоит бояться начать что-то с нуля, поскольку любое начинание будет успешным. Если Близнецы планировали переезд, смену места жительства или открытие компании за границей, то май – очень благоприятное для этого время. Также месяц удачный для расширения бизнеса или поля деятельности.

Рыбы. Еще одни везунчики мая — Рыбы. Расположение планет сулит Рыбам удачу в семейных делах. В этот период они могут помириться и наладить связи, даже с теми родственниками, с кем уже были прерывистые отношения. Также в мае этот знак может смело покупать недвижимость, особенно во второй половине месяца. В мае на помощь Рыбам могут прийти друзья и оказать всяческую протекцию в делах, например, устроиться на хорошую работу.

Стрельцы. Стрельцам звезды также сулят успешный месяц.Так, представители этого знака могу выиграть длительное судебное разбирательство. Май будет блестящим временем для продвижения себя, поэтому Стрельцам рекомендуется в этом месяце вести активную социальную жизнь, чаще выходить в свет. Одинокие Стрельцы могут рассчитывать на встречу второй половинки, с которыми в последствии могут получиться прочные союзы. У них легко будут складываться успешные деловые союзы и партнерские альянсы.

Тельцы. Главные неудачники мая — это Тельцы. Особенно осторожными им надо быть с финансами. В первой половине месяца Тельцов могут просто "кинуть". Тяжело этому знаку будет и психологически – возможны депрессии. Поэтому Тельцам лучше находиться в обществе, а не вести бесцельное существование.

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Скорпионы. Сложная ситуация ждет в мае и Скорпионов. Так, Скорпионов в этом месяце может подвести здоровье, особенно опасны заболевания органов пищеварения и "органов любви". На работе также будут возникать трудности. В мае их могут попросту подсиживать. Это не лучшее время для выяснения отношений с коллегами по работе, иначе Скорпионов могут уволить. Кроме того, неприятности могут подстерегать Скорпиона в отношениях с партнерами и родственниками.

Водолеи. Не очень благоприятная ситуация сложится в мае у Водолеев. Представителям этого знака во второй половине месяце стоит быть осторожными на дороге - есть риск травм, переломов, особенно нужно следить за головой. Если вы мотоциклист, то железного коня лучше пока не использовать. В тоже время май - лучшее время для занятий спортом. Звезды не рекомендуют Водолеям менять вид деятельности или переходить на новую работу - риск может оказаться неоправданным.

Львы. Львов также ожидает тяжелый месяц. Крайне высок риск увольнения или понижения в должности. В мае Львы будут способны разругаться со всеми, поэтому им лучше не ввязываться в конфликты. У Львов-руководителей также все будет непросто: у них могут возникать конфликты с подчиненными, что может повлечь за собой забастовки.

Козероги. Для Козерогов май будет более-менее нейтральным — без особых успехов и провалов. Первую половину месяца январским Козерогам следует быть осторожными, есть риск травм. Вторая половина месяца может быть весьма удачной, особенно у тех, кто решиться открыть свой бизнес. Весь месяц Козерог будет как на волнах: то хорошо, то не очень.

Раки. Представители этого знака также могут ждать нейтрального месяца. Критическая ситуация может возникнуть во второй половине месяца - есть опасность неожиданных катастроф, ДТП. Прислушайтесь к своей интуиции, если внутренний голос вам говорит, что лучше не рисковать и никуда не ехать, то лучше действительно никуда не ехать. Также во второй половине месяца Ракам лучше воздержаться от каких-то авантюрных финансовых вложений.

Весы. Весам стоит быть осторожными в первой половине месяца в семейных делах - есть риск разругаться с близкими. В это время у них будет не очень хороший эмоциональный фон. Во второй половине мая представителям этого знака звезды сулят бурные романы и активную сексуальную жизнь. У Весов появится много энергии, поэтому они могут удариться в моду, искусство, спорт.

Овны. Первая половина месяца будет не очень хорошей, поэтому ее лучше тихо пересидеть. Так, могут возникнуть проблемы с начальством. Излишняя импульсивность может толкнуть Овна в этот период на массу ошибок. А вот во второй половине месяца Овнам можно строить бизнес-планы на целый год вперед, задумывать масштабные бизнес-проекты и начать реализовывать их, и у них все будет удачно складываться.

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