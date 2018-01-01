Гастроэнтеролог рассказала об эффективных диетах для подростков

Если выбрать неправильный способ борьбы с лишним весом, то это может обернуться проблемами со здоровьем.

Подростки, и особенно девушки, весьма часто стараются похудеть. Однако если делать это неправильно, то подобные попытки могут обернуться многими проблемами.

О том, как же помочь ребенку справиться с проблемами лишнего веса, рассказала гастроэнтеролог Наталья Чернега.

По ее словам, во многих странах вообще запрещены низкокалорийные диеты для подростков, так как они опасны для ребят, их здоровья и даже нервной системы. Поэтому в подростковом возрасте лучше не ограничивать себя резко в еде, а, оставляя себе прежние порции – просто заменить вредную пищу (булочки, фастфуд и т.п.) полезными продуктами (рыбой, овощами и пр.).

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