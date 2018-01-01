Google в Gmail решит вопрос с самоуничтожающимися письмами

Представители американской корпорации всерьез взялись за обновление своего почтоного сервиса.

Руководство американской корпорации Google планирует добавить в популярный почтовый сервис

Логотип Gmail iPhones

функцию отправки писем с возможностью дальнейшего самоуничтожения.

Такое сообщение опубликовали западные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что срок жизни письма отправитель получит возможность устанавливать сам. Кроме того, будет работать встроенный конфиденциальный режим отправки. В таком режиме получатель не сможет копировать текст письма либо распечатывать его.

Кроме того, еще одна новая функция безопасности Gmail будет заключаться в возможности отправлять защищенные паролем письма. То бишь, для их прочтения адресатам необходимо будет вводить пароли.

Напомним, ранее в картографическом сервисе Google Maps появилась возможность использования украинского языка.