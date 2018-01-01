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Гороскоп всех знаков на август-2018: чем грозит переход Венеры в Деву

Сегодня, 12:04

Астрологи призывают все знаки Зодиака быть осторожнее.

Знаки Зодиака_астрология
Чем грозит всем знакам Зодиака переход Венеры в Деву. rabstol.net
1 августа астрологи объявили о переходе Венеры в Деву в сидерическом зодиаке.

"Здесь планета максимально ослаблена. Плюс получает жесткий аспект ретроградного Марса", – пишет Telegram-канал "Сухарева башня".

В связи с этим, поясняют эксперты сейчас резко возрастает угроза крупных транспортных происшествий, а также насилия в отношении женщин.

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Астрологи призывают все знаки Зодиака быть осторожнее.

Напомним, первые две декады августа будут очень напряженными и сложными, но наиболее катастрофичный период нас ждет 1-2 августа. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. 

Росс также дал гороскоп на август-2018 для всех знаков ЗодиакаОсобенно неблагоприятным август будет для тех знаков Зодиака, которые формируют Неподвижный крест, а это Лев и Водолей. 

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