"Ходили за папоротником искать оргазм": этнограф раскрыла сексуальный подтекст Ивана Купала

По словам эксперта, сексуальный подтекст имеют все ведущие купальские обряды.

Когда парни плывут за венками – это символ того, как парни погружаются в женские половые органы. facebook.com/mamajeva.sloboda

Вся символика праздника Ивана Купала несет сексуальный характер.

По легенде, в эту ночь бог Солнца Купала брал в жены богиню воды Марену. Поэтому-то главными символами праздника и являются огонь (купальские костры) и вода (к примеру, традиция пускать венки по реке). Сочетание этих обрядов символизирует половой акт, пояснила этнограф Яна Яковенко.

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"Купальское огненное колесо, которое спускается в воду, словно, оплодотворяет ее", – цитирует эксперта УНИАН.

По ее словам, сексуальный подтекст имеют все ведущие купальские обряды. "К примеру, когда сначала девушки бросают венки в воду, а ребята за ними плывут – это символ того, как парни погружаются в женские половые органы. Или традиция прыгать вместе через костер – девушки проходят через огонь, то есть мужскую энергию", – пояснила Яковенко.

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При этом носить венки позволялось лишь невинным девушкам, а женщины должны были надевать платки: "Мужчины во время секса покрывали женское лоно – женщины потом покрывали головы".

Сексуальный контекст есть и у главной традиции Ивана Купала – поиска цветка папоротника: "Раскрывшийся цветок папоротника обозначает женские половые органы. А поиск цветка папоротника связан с тайной, с оргазмом. Когда ходили в лес искать папоротник – это ребята с девушками уединялись и "искали его вместе"".

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В то же время мнение, что на Ивана Купала многие девушки стремились расстаться с девственностью – в корне неверное. "Возможно, так было в очень давние времена, но у нас не сохранилось таких этнографических данных. В целом, невинность у девушек проверялась после свадьбы. Если она не была девственницей, могли опозорить на все село", – подчеркнула Яковенко.

Зато женщины не стеснялись ходить ночью по полям голяка, собирая целебные травы. Считалось, что нижняя сорочка – это продолжение тела, которое прикрывает душу. И снять ее означало убрать лишнее препятствие для путешествия в потусторонний мир.

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