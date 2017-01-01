Хокинг назвал условие, при котором Земля станет "адским миром"

Температура на нашей планете может стать такой, как на Венере, отметил физик.

Земля может стать похожа на Венеру, считает физик NASA

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг предупредил, что Земля станет адским миром, если продолжится глобальное потепление.

Ученый утверждает, что наша планета будет похожа на планету Венера, на которой температура составляет 460 градусов, если мы не сократим выбросы парниковых газов, пишет Daily Mail.

Также он говорил, что решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения обрекло нашу планету.

Ранее Стивен Хокинг спрогнозировал, что человеческая раса погибнет на Земле после того, как люди превратят планету в шипящий огненный шар, а это возможно менее чем за 600 лет, к 2600 году.