Илон Маск хочет выпустить на орбиту тысячи спутников и создать всемирную сеть скоростного Интернета

Бизнесмен планирует раздавать интернет как в Нью-Йорке, так и в отдаленных уголках мира.

Илон Маск хочет накрыть Землю сетью скоростного Интернета Фото: Reuters

Запуск мощнейшей ракеты Falcon Heavy, по словам Илона маска, является первым шагом к переселению людей на Марс. Однако, этот проект может быть лишь прикрытием для другого масштабного проекта.

Предприниматель хочет накрыть Землю сетью скоростного интернета, который будет дешевле любого мобильного, - об этом рассказывают журналисты в сюжете программы "Гроші" на телеканале 1+1.

Ракеты многоразового пользования делают дешевыми вывод в космос спутников и других грузов на орбиту. Со временем станет возможна колонизация других планет. Все же эту перспективу в сюжете называют очень далекой.

Более близкая и выполнимая задача для Маска – запустить низкоорбитальный Интернет с помощью синхронной работы тысяч небольших спутников, которые будут раздавать Интернет одинаково высокого качества как в Нью-Йорке, так и в самых отдаленных поселениях мира.

Ранее этот проект был не выполним из-за нехватки финансирования, однако, с запуском Falcon Heavy Маск вырывается в лидеры в борьбе глобальную сеть, ведь ракеты дают возможность удешевить процесс одновременного поднятия многих спутников.

В сюжете говорится, что проект могут реализовать уже через несколько лет, и к 2020 году от 2 до 4 тысяч спутников будут выведены на орбиту. Доход с этого проекта будет составлять более 5 миллиардов долларов, а в 2025-м – до 35 миллиардов долларов в год.

Ранее Тесла Илона Маска в космосе приобрел новый статус.