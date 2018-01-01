Илон Маск собрался модернизировать свою ракету с помощью воздушного шарика

Создатель SpaceX поделился своими планами на счет возвращения на Землю второй ступени ракеты.

Вторую ступень ракеты Маск приземлит при помощи воздушного надувного шарика. Instagram

Создатель SpaceX Илон Маск выдвинул "безумную", по его словам, но весьма креативную идею – возвращать вторую ступень ракеты на Землю с помощью воздушного шарика.

"Прозвучит безумно, но… SpaceX попробует вернуть верхнюю ступень ракеты, замедлив ее с орбитальной скорости при помощи огромного воздушного шарика", – написал Маск в своем Twitter.

И чуть позже добавил: "И посадим ее на надувной батут".

Маск рассчитывает, что воздушный шар поможет создать "гигантский объект". Тот в свою очередь замедлит верхнюю ступень, "снизив баллистический коэффициент на два порядка".

Как известно, на данный момент у SpaceX есть проблемы с возвращением ступеней их ракет на Землю: их приходится просто затапливать в несудоходной части Тихого океана. Однако Маск уже делился планами, что в будущем намерен сажать их на специальную баржу.

При этом Маск не уточнил, о ступенях какой ракеты – Falcon 9 или какой-то другой – идет речь.

This is gonna sound crazy, but … — Elon Musk (@elonmusk) 15 апреля 2018 г.

And then land on a bouncy house — Elon Musk (@elonmusk) 16 апреля 2018 г.

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на борту которой находился электрокар Tesla.

Напомним, Илон Маск хочет выпустить на орбиту тысячи спутников и создать сеть скороского интернета.

Ранее Илон Маск предупредил человечество о вечной диктатуре искусственного интеллекта. Коммерсант решил поделиться своим пессимистическим прогнозом со всеми людьми.