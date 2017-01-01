Илон Маск запустит в продажу огнеметы на случай зомби-апокалипсиса: видео

Известный коммерсант-инноватор придумал очередной экстравагантный бизнес-проект.
Как сообщает портал Тechcrunch, компания уже получила более 2 тысяч заказов.
Один такой огнемет будет продаваться в розницу за 500 долларов США.
Сам Илон Маск писал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, что его огнеметы "спасут от зомби-апокалипсиса".
"Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что приобрели огнемет. Работает против орды нечисти или мы вернем деньги!", -видимо, полушутя-полусерьезно написал коммерсант.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Илон Макс сходил на секс-вечеринку с наркотиками и принял ее за карнавал.