Исследователи назвали опасности отсутствия секса

При помощи полового акта партнёры регулируют настроение между собой.

При отсутствии секса вырабатывается гормон стресса fakty.ictv.ua

Половое воздержание ведёт к нарушению здоровья, а также нарушает психику, утверждают эксперты.

По мнению психотерапевта Сари Купера, не занимаясь регулярной интимной близостью женщина становиться более вялой. Со временем это переходит в привычку, поэтому заниматься сексом им не хочется. К тому же Купер отметил, что некоторые девушки включают режим "отвергаю все отношения, уйдите из сердца вон".

Сексолог-психотерапевт добавил, что при занятии сексом, они совершают контакт "кожа к коже". Такие прикасания друг к другу заставляют получать удовольствие от двух сторон.

Сари Купер отметил, что при помощи полового акта партнёры регулируют настроение между собой.

Психотерапевту известно, что чем меньше женщина занимает сексом, тем тоньше её стенка влагалища. Поэтому вернуться к регулярной интимной близости будет крайне тяжело.

Исследователи отмечают, что при отсутствии секса вырабатывается гормон стресса — кортизол.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему женщины отказываются от секса чаще, чем мужчины.