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Из-за полнолуния Землю накроют мощные магнитные бури

Сегодня, 14:09

Завтра метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему здоровью.

Магнитная буря
В дни магнитных бурь врачи, в частности, советуют сократить употребление сладкого фото: donbass.ua
В среду, 31 января, будет полнолуние, оно вызовет на Земле мощные магнитные бури, которые могут спровоцировать сильную головную боль и резкие перепады давления.

Метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему здоровью, вовремя обращаться к врачу в случае необходимости, пишет ТСН со ссылкой на метеорологов и медиков.

По данным издания, в дни магнитных бурь врачи советуют придерживаться правильного режима дня, спать не менее восьми часов в сутки, сбалансировано и регулярно питаться, избегать употребления острых блюд и алкоголя, сократить употребление сладкого, отложить изнурительные тренировки.

Ранее сообщалось, что 31 января жители Земли смогут наблюдать первое в 2018 году лунное затмение, которое совпадет с еще двумя природными явлениями — Суперлунием и голубой Луной.
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Земля, магнитная буря, полнолуние
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