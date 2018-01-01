Как эффективно защититься от комаров на природе и дома: видео

Медики призывают быть осторожнее с использованием химических репеллентов.
Особыми проблемами комариный укус грозит тем, кто страдает от аллергии: может быть и удушье, и потеря сознания, отмечает врач.
Медики призывают быть осторожнее с использованием химических репеллентов: со слизистых оболочек те попадают в желудочно-кишечный тракт. Компоненты репеллентов очень быстро всасываются в систему кровообращения, и само собой оказывают токсический эффект.
Из натуральных "защитников" от комаров можно выделить мяту, лимонный сок и гвоздику.
Ранее медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству. С большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку.
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