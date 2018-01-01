Как заниматься сексом дольше: ученые назвали главных ударов интимной жизни

Сексологи рекомендуют здоровый образ жизни и постоянные физнагрузки.
В первую очередь ученые рекомендовали отказаться от вредных привычек, ведь те способны ухудшать чувствительность во время интимных ласк. К тому же, из-за них сокращается продолжительность полового акта, пишет Пятый канал.
По их мнению, главным врагом интимной жизни является алкоголь, так как он не только заметно притупляет ощущения, но и снижает сексуальную активность партнеров.
Поэтому главные рекомендации сексологов – здоровый образ жизни и постоянные физические нагрузки. Ведь кашель, одышка и дряблое тело не слишком-то способствуют любовным утехам.
Насыщенная половая жизнь зависит и от правильного питания. Избавиться от стресса и улучшить кровообращение поможет баланс аминокислот и витаминов.
Еще одно необходимое условие качественного секса – здоровый сон. Без полноценного отдыха наш организм перестает вырабатываться такие важные гормоны, как тестостерон, серотонин и дофамин.
В целом, за здоровьем нужно следить еще и потому, что многие заболевания прямо или косвенно затрагивают половую функцию.
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