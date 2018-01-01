Как женщине достичь оргазма: врач развеяла популярные мифы

Практически каждая женщина способна испытывать оргазм, заверил сексолог.
Истина №1: не бывает фригидных женщин
Практически каждая женщина способна испытывать оргазм. Исключение – женщины с травмой головного мозга или центральной нервной системы, однако подобные случаи весьма и весьма редки, пишет Cosmopolitan.
Поэтому такой термин "фригидность" в медицине даже заменили на термин "аноргазмия", то есть вместо "невозможности" получить оргазм врачи заговорили о "сложностях" с этим делом.
Так что проблема не в самой женщине, а в процессе.
Истина №2: если женщина может испытывать один оргазм, то их вполне может быть и несколько
Есть несколько факторов, от которых зависит количество оргазмов женщины:
Истина №3: ласки нужно чередовать
Чтобы женщина получила несколько организмов во время интима, мужчине не стоит доводить ласки до пика сразу. То есть партнершу нужно почти довести до разрядки – и время переключиться на иной вид ласк. И сделать так несколько раз. В результате конечные ощущения будут на порядок сильнее, а повторный оргазм при продолжении стимуляции получить будет намного проще.
Ранее ученые рассказали, в какой момент отношений паре лучше всего заняться сексом. Ученые установили, мужчины, которые желают долгих отношений/брака, очень склонны и обожают процесс ухаживания.
Напомним, ученые объяснили женщинам, почему лучше заниматься сексом в носках. Согретые конечности позволяют крови быстрее и лучше циркулировать по всем системам организма.
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