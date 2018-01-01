Какое время суток для секса лучше всего

Некоторые люди считают, что лучше всего заниматься сексом только ночью.
По их словам, секс по утрам имеет массу преимуществ, как физических, так и эмоциональных. Топ- 5 причин для утреннего секса приводят Комментарии.UA:
1. Утренний секс – лучшая альтернатива утренней тренировке. Ученые утверждают, что час секса сжигает калорий почти столько же, сколько и 30-минутная пробежка.
2. Не надо раздеваться, так как партнеры уже спят обнаженными (или в чем-то, что и так легко снимается). Это делает процесс более быстрым, что особенно актуально для будней.
3. Совместить два в одном – секс и принятие душа – если перенести секс в ванную.
4. После рабочего дня секс зачастую превращается в рутину. К тому же уставшие партнеры не всегда готовы на ласки. Это тоже повод перенести секс на утро.
5. Утренний секс укрепляет иммунную систему, повышая уровень IgA – антитела, которое защищает от инфекции.
Напомним, ранее ученые установили что секс поможет противостоять новому вирусу гриппа.