Клубника: польза и вред для здоровья и как правильно выбрать

Ягода богата разнообразными антиоксидантными и витамины.

В чем польза и вред клубники roslini.com.ua

На украинских прилавках появляется все больше клубники. В Киеве, в среднем, ягода стоит порядка 50 грн/кг.

Клубника: калорийность

Калорийность клубники – 41 ккал на 100 грамм.

Клубника: вред

Осторожность стоит проявлять людям, которые не переносят оксалат кальция – у них она будет вызывать аллергические реакции.

Также клубнику часто опрыскивают пестицидами. Кроме того, на поверхности клубники может собираться пыльца, которая и приводит в аллергии. Поэтому, чтобы уменьшить вред, ягоду следует хорошо промыть перед употреблением, а еще лучше – обдать кипятком в дуршлаге. Это не повлияет на ее вкусовые качества и полезные свойства.

Клубника: полезные свойства

Польза клубники для здоровья обусловлена тем, что ягода богата разнообразными антиоксидантными и витамины.

В частности, ягода богата витамином С, что делает ее особенно полезной для иммунной системы. По этой же причине клубника способствует пищеварению и улучшает переваривание крахмалистых и белковых продуктов.

Кроме того, в ней есть калий, фолиевая кислота, витаминами группы В (В2, В5, В6), биотин, марганец, йод и цинк.

Клубника стимулирует высвобождение серотонина, который отвечает за чувство благополучия и расслабления. Поэтому она положительно влияет на настроение.

Благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты, которая необходима для синтеза гемоглобина, помогает клубника и при некоторых типах анемии. Также эта кислота помогает улучшить память и концентрацию.

Эффективна клубника и для детоксикации организма. Высокое содержание калия в этой ягоде усиливает диурез.

Клубника полезна для сердца: витамин С и антоцианидины защищают артерии от повреждения и помогают предотвращать тромбы.

Клубника: как правильно выбрать

Покупатели в основном гонятся за размером и блеском, но ошибаются.

Напомним, ученые выяснили, что фрукты и овощи вредят здоровью. Озвучен список наиболее опасных ягод, фруктов и овощей.

Также ученые рассказали о вреде цитрусовых для организма. Одним из наиболее коварных плодов исследователи называют грейпфрут.

Ранее ученые заявили, что соки несут смертельную угрозу для здоровья. Исследование заняло 6 лет.

Читайте наши новости в Facebook