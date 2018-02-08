Кнопка для жалоб на комментарии. Facebook введет функцию downvote

Кнопка для жалоб на комментарии проходит ограниченное тестирование в США.

В Facebook будет доступна функция downvote, которая поможет подать жалобу на комментарии под постами публичных страниц. Таким образом администрация соцсети хочет снизить уровень неприемлимых комментариев и улучшить коммуникацию.

Сейчас кнопка для жалоб на комментарии проходит ограниченное тестирование в США, пишет TechCrunch.

"Мы тестируем не кнопку дизлайка. Мы оцениваем функцию, которая позволяет людям давать нам обратную связь о комментариях к постам публичных страниц. Тестирование пока проходит на небольшой группе пользователей в США", — сообщил представитель Facebook.

Отмечается, что при нажатии на downvote под комментарием он исчезает, а перед пользователям возникает возможность дополнительно сообщить о причинах нежелательности. Для этого можно выбрать из опций "Оскорбительный", "Обманчивый" и "Не по теме". В интерфейсе это выглядит так:

Как утверждают в соцсети, это краткосрочный тест, который не влияет на рейтинг комментария, поста или страницы. Новую кнопку видят только 5% Android-пользователей в США, использующих английский язык. Пока у компании нет планов по более расширенному тестированию.

В 2015 году основатель Facebook Марк Цукерберг во время сессии вопросов-ответов говорил: "Мы не хотели просто создать кнопку "дизлайка", потому что мы не хотим превратить Facebook в форум, где люди повышают и понимают посты других пользователей. Это не тот вид сообщества, который мы стремимся создать".

В случае downvote Цукерберг, в некотором смысле сдержал обещание, поскольку это не классическая кнопка понижения комментария, которая работает на Reddit. Ее основная цель не просто спрятать комментарий, а легко сообщить о нарушении Facebook. Ни комментатор, ни пожаловавшиеся пользователи, не увидят количества жалоб, которые получила реплика.

Впрочем, такой подход снова может вызвать вопросы о цензуре и спорах о том, какие комментарии можно считать неприемлемыми.

Напомним, ранее сообщалось, что в Facebook запретили рекламу криптовалюты.