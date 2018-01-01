"Кончайте, мальчики". Ученые рассказали, чем именно полезна сперма для женского организма

От внимания ученых на Западе не может ускользнуть буквально ни один аспект человеческого здоровья.

Beautimy

Западные ученые после длительных исследований установили полезность спермы (эякулята) для женского организма.

Согласно результатам, полученным исследователями, в сперме содержатся такие химические вещества: кортизол, увеличивающий привязанность; эстрон, поднимающий настроение и улучшающий самочувствие; окситоцин, который также поднимает настроение вместе с общим психическим благополучием.

Кроме того, в некоторых использованных во время исследований образцах спермы содержатся два известных природных антидепрессанта тиреотропин и серотонин, а также мелатонин, который заметно улучшает женский сон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США врач-гинеколог тайно оплодотворил 50 своих пациенток.