Коридор затмений лета-2018: что нельзя делать до декабря, чтоб не было проблем с деньгами и здоровьем

Астрологи предупреждают, что это время стихийных бедствий, вызванных пожарами и наводнениями.

Что нельзя делать в коридор затмений. Facebook

краинцы (как и жители остальных стран) вступают в коридор затмений: начинается он

а завершится

. А практически следом нас ждет

солнечное затмение 11 августа 2018 года во Льве.

Астрологи предупреждают, что это время стихийных бедствий, вызванных пожарами и наводнениями. Поэтому в период затмений необходимо быть осторожными.

К тому же в дни затмений – любых – традиционно не стоит начинать новые проекты, затевать масштабные дела и планировать путешествия. Подробнее читайте в материале "Главреда" Коридор затмений в июле-2018: как подготовиться и что делать.

Астролог Эфа Форина отметила, что между всеми тремя затмениями – 13 июля, 27 июля и 11 августа – проходит по две недели. То есть не успеет за неделю сойти на нет действие одного затмения, как уже начинает влиять следующее (действие затмений ощущается за неделю до и еще неделю после него).

И такой период в 14 дней является неблагоприятным и крайне тяжелым, пишет "Обозреватель".

Форина также отметила, что планета Плутон останется ретроградной до конца ноября-2018 – а это влечет за собой ощущение дискомфорта, что только усугубит ситуацию. "Это как находиться в помещении с низким потолком, он давит", – пояснила она.

Коридор затмений с июля-2018: что нельзя делать

Форина не рекомендует назначать свадьбы плоть до ноября месяца включительно – такой брак грозит оказаться проблемным и непрочными. Также она посоветовала отказаться от важных покупок: дорогая покупка (к примеру, техника) "не будет вылезать из сервисных центров".

Не рекомендует астролог и проведение различных плановых операций, так как это период "очень тяжелого выздоровления". Исключение составляют лишь для те оперативные вмешательства, с которыми подождать нельзя.

Коридор затмений-2018: Джйотиш

А ведическое учение Тантра-Джйотиш рекомендует в периоды затмений:

не смотреть на само затмение (впрочем, и на самый обычный закат Солнца – тоже);

по возможности не выходить из дому и избегать скоплений людей – само затмение (три часа до и три часа после) лучше переждать в помещении;

воздержаться от принятия важных решений;

три часа до и три часа после не есть;

лучше всего – просто отдыхать или медитировать (как вариант – заниматься другими практиками для развития Духа).

Солнечное затмение 13 июля 2018: в каких знаках и кто в зоне риска

В зоне риска находятся Рак, Козерог, Лев и Водолей. Им астрологи настоятельно не рекомендуют в ближайшие дни делиться своими планами с окружающими. Представителям этих знаков лучше вообще избегать лишнего общения в эти дни. Им советуют строить планы (идеи будут бурлить в их головах) – а вот с их реализацией лучше подождать до лучших времен (особенно это касается вопросов финансовых). Подробнее читайте в материале "Главреда" Солнечное затмение 13 июля: что ждет каждый знак Зодиака.

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