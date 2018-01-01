Коридор затмений в июле-2018: как подготовиться и что делать

Это время отделения важного от неважного, предупреждают астрологи и эзотерики.
После этого земляне смогут передохнуть от солнечных затмений до 11 августа 2018 года.
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Как подготовиться к коридору затмений и пережить это время без негативных последствий для организма и психики, узнавал "Главред".
Коридор затмений: что это
Коридор затмений — это небольшой период между двумя затмениями. В данном случае между двумя затмениями всего две недели.
При этом влияние любого затмения – как солнечного, так и лунного – начинает ощущаться заранее и не заканчивается непосредственно в день затмения. Поэтому при коридоре затмений энергетики двух светил могут "схлестываться" и резонировать между собою.
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Коридор затмений в июле-2018: что делать
Это время отделения важного от неважного: все жизненные планы, дела и достижения нужно успеть мысленно рассортировать на то, что пригодится в будущем, и то – что самое время выкинуть из своей жизни. Тогда есть все шансы к лунному затмению 27 июля прийти обновленным и очищенным.
В это время астрологи и эзотерики советуют:
В целом, это период застоя – и в работе, и в отношениях. Поэтому стоит, не напрягаясь, "тихою сапою", разгребать накопившиеся дела и методично наводить порядок в завалах – как деловых, так и личных.
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В это время очень хорошо помочь родным, друзьям, коллегам и партнерам – хотя они далеко не всегда будут озвучивать свои просьбы вслух. И если кто-то предлагает помощь вам – отказывать также не стоит.
Коридор затмений в июле-2018: любовные отношения
Любовные отношения будут крайне стихийными. Первый пик "буйства стихии" придется как раз на солнечное затмение 13 июля-2018. У одних откроются глаза на достоинства давно знакомого человека, у других – наоборот, "спадут розовые очки" на недостатки любимого.
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Еще раз повторимся – принимать кардинальных решений в это время не стоит, дайте себе время все трезво взвесить и оценить.
Коридор затмений в июле-2018: финансы
Заработать поможет планирование и составление бюджета. "Копейка гривну бережет" – главное правило этого периода, несмотря на новые правила округления Нацбанка :)
Коридор затмений в июле-2018: самочувствие и питание
Эзотерики обещают, что этот период укрепит наше здоровье благодаря подпитки энергией Земли.
При этом экспериментировать со здоровьем в это время лучше не стоит: какие-то новые косметические процедуры лучше отложить, к врачам обращаться – только поверенным и т.п.
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Питание в эти дни не повлечет за собой проблем с желудком, пищеварением и т.д. – но отложится на талии и других мягких местах лишними сантиметрами (так что разумная диета и разгрузочные дни не повредят).
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