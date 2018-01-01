"Космический Апокалипсис". К Земле приближается гигантский астероид

Максимальное сближение астероида с планетой произойдет в ночь с 6 на 7 марта.

К Земле приближается гигантский астероид Открытые источники

К Земле приближается гигантский космический объект , который прозвали VR12 2017. Учёные уверяют, что удар этого астероида смог бы устроить "космический Апокалипсис".

Астрофизики прогнозируют, что максимальное сближение астероида с планетой произойдет в ночь с 6 на 7 марта.

Судя по прогнозам, небесное космическое тело, которое имеет размер 250-280 км, не должно зацепить планету Земля, но это при условии, если ничто не повлияет на изменение траектории полета. Примерная скорость астероида 6,3 км/с (14 000 миль/ч). Орбита угрозы проходит в четыре раза меньше расстояния до Луны. Дистанция от VR12 2017 до Земли составляет 1,445,000 километров или 900,000 миль.

Многие специалисты считают, что повода для паники нет и астрономы, что собираются наблюдать за скалой, которая будет пролетать мимо нашей планеты, зря подняли шум.

Напомним, ранее геологи нашли доказательствах столкновения Земли с огромным астероидом.