"Коварные убийцы здоровья". Журналистка назвала опасные предметы быта

Ватные палочки крайне небезопасны, отметила эксперт.

Губка для мытья посуды — одна и самых коварных "убийц" здоровья, полагает журналистка Скриншот видео с youtube.com

Медицинская журналистка, соосновательница Telegram-канала "Намочи манту" Дарья Саркисян считает, что одной из самых коварных "убийц" здоровья является губка для мытья посуды, еще опасны и другие предметы быта — ковер, ватные палочки.

На несвежей, давно используемой губке бактерий концентрируется больше, чем на унитазе, и среди оседающих в ней микроорганизмов есть даже кишечная палочка, приводит слова эксперта MedikForum.

"Чтобы можно было пользоваться губкой с минимальным риском для здоровья, промывайте ее хорошо, меняйте каждую неделю или раньше, если она стала плохо пахнуть", — посоветовала собеседница.

По ее словам, также в жилье опасен ковер, поскольку на нем может появляться плесень, которую совсем не видно. "Вдыхание ее спор может стать причиной ринита, астмы, аллергического грибкового синусита и других нарушений", — добавила Саркисян.

Журналистка подчеркнула, что крайне небезопасны ватные палочки. "... не очищают слуховой проход, а только лишь утрамбовывают серу, что ведет к ухудшению слуха, появлению боли", — сказала эксперт.

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