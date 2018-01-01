"Кровавая неделя": астролог объяснил, что нельзя делать 25-31 июля

Влад Росс предупредил об опасном периоде в конце месяца.

Астролог прогнозирует неприятности в период лунного затмения

С 25 июля наступит критический период, который продлится до 31-го числа. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс

"25 июля Меркурий становится ретроградным, поэтому с этого момента нельзя заключать сделок и подписывать договоров. Лучше просто переждать. Но зато это хорошее время, чтобы вернуться к прошлому, доделать то, что вы не успели раньше и завершить начатое", - отметил астролог.

Росс также добавил, что 25-28 июля будет сложный период, когда Луна соединится с планетой несчастья Сатурном, с планетой жестких ситуаций — Плутоном, а также с Марсом. "Это будет катастрофически сложный период", - отметил он.

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Кроме того, 27 июля ожидается "кровавое" лунное затмение. "Это будет время больших катастроф, когда неожиданно может вспыхнуть война", - сказал Росс.

По словам астролога, этот период крайне неблагоприятный в первую очередь для России. "25-31 июля там может произойти какая-то техногенная катастрофа либо смена правящего режима", - добавил эксперт.

В Украине, по словам эксперта, конец июля будет еще и очень пожароопасным, когда могут начать гореть наши леса, поля, особенно — торфяники.

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Кроме того, в период "кровавой" Луны в соединении с Марсом можно ожидать засухи.

С 25-31 июля астролог не рекомендует летать самолетами. "Марс будет в квадратуре и жесткости с Ураном. В такие периоды всегда усиленно падают самолеты", - резюмировал Росс.

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