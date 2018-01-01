Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: приметы

В этот период не рекомендуется начинать новых важных дел.

Частично кровавое лунное затмение смогут наблюдать и украинцы. Reuters

Украинцы подбираются к очередной ступени коридора затмений в июле-2018 кровавому лунному затмению 27 июля 2018 года , влияние от которого люди будут ощущать на себе еще две недели после самого события. Правда, после этого нас еще ждет солнечное затмение 11 августа 2018 года во Льве – но небольшой продых все же будет.

Лунное затмение 27 июля 2018: время

Начнется лунное затмение 27 июля в 23:22 по киевскому времени (в 20:22 – по Гринвичу) и продлится целых 103 минуты. То есть это самое продолжительное лунное затмение в этом веке. Поэтому и влияние этого лунного затмения будет особенно ощутимым и продолжительным.

Лунное затмение 27 июля-2018: где будет видно

Частично кровавое лунное затмение смогут наблюдать и украинцы. Жители Европы (в том числе и Украины), Южной Америки и Западной Африки увидят затмение при восходе Луны, а Восточной Азии и Австралии – при ее заходе.

Полное же лунное затмение 27 июля смогут увидеть жители Ближнего Востока, южной и восточной Африки, а также центральной и южной части Азии.

Не видно затмения будет жителям Чукотки, Камчатки и Северной Америки.

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Кровавое лунное затмение: приметы

Забавно, что синоптики на 27 июля обещают большинству украинцев дождливую погоду – ведь в старину верили, что именно в этот период погода становится переменчивой, а вместе с молниями и грозой 27 июля в этот мир приходит нечистая сила и бесы.

Впрочем, есть примета, что если в водоемах плавают чайки, то погода будет хорошей.

Кровавое лунное затмение: что нельзя делать

В этот период не рекомендуется начинать новых важных дел: не подписывать документов, не брать на себя никаких обязательств – особенно финансовых. Не стоит ни самому брать в долг, ни одалживать денег другим.

Также не стоит провоцировать окружающих на агрессию и самим вестись на чужие провокации.

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Зато этот период лучше всего подходит для завершения старых проектов. В это время стоит простить и отпустить старые обиды – и, возможно, самому попросить прощения.

И, конечно, этот период прекрасно подходит для ментальных ритуалов.

Кровавое лунное затмение: ритуалы

Ритуалы на лунное затмение направлены на очищение, освобождение и избавление.

Ритуал на избавление и очищение на лунное затмение. Во время начала затмения нужно зажечь небольшую свечу. На чистом листе бумаге написать все, от чего человек хочет избавиться:

надоевшие отношения,

привычки,

лишние килограммы и т.п.

Когда все прописано – перечитать. И красным маркером или ручкой жирными буквами по диагонали большими буквами нужно написать: "ИЗБАВЛЯЮСЬ". Затем сжечь эту бумагу в пламени свечи, приговаривая: "В огне сгорает, в жизни избавляюсь, к избавленному не возвращаюсь. Истинно". При этом нужно постараться не попадать в дым. Затем нужно полностью вымыться (в душе/душе), на грязную воду шепотом приговаривая: "Куда вода – туда вся моя беда/болезнь/нищета (каждый определяет сам). Истинно". После чего можно провести медитацию и ложиться спать.

Ранее астрологи назвали "самое глупое", что можно сделать в лунное затмение 27 июля. Событие произойдет в знаке Козерога.

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