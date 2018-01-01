Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: все, что нужно знать. Видео

Совпадение такого продолжительного лунного затмения и великого противостояния бывает раз в 25 тысяч лет.

Что несет людям кровавое лунное затмение 27 июля-2018

, влияние от которого люди будут ощущать на себе еще две недели после самого события.



Лунное затмение 27 июля-2018: время в Украине

Начнется лунное затмение 27 июля в 23:22 по киевскому времени и продлится 103 минуты. Это самое продолжительное лунное затмение в XXI столетии.

Одновременно Марс входит в великое противостояние с Солнцем.

Причем совпадение такого продолжительного лунного затмения и великого противостояния бывает раз в 25 тысяч лет.

Лунное затмение 27 июля-2018: где будет видно

Украинцы смогут наблюдать кровавое лунное затмение частично – при восходе Луны.

Кровавое лунное затмение: приметы

Есть приметы, по которым в период лунных затмений не стоит:

одалживать кому-то/брать в долг;

зачинать ребенка – считается, что тот впитает в себя худшие черты обоих родителей;

заключать брак/разводиться – эмоции хлещут через край, так что решение может импульсивным и неверным.

Подробнее читайте в материале Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: приметы.

Лунное затмение 27 июля-2018: влияние на знаки Зодиака

Воспользоваться влиянием затмения для того, чтобы изменить свою судьбу успеет практически все.

"Мы входим в очень интересный энергетический коридор, который начался сегодня с 4 часов утра и продлится до 11 августа", – рассказала эзотерик Симона Бородина.

В этот период наши мысли и особенно слова – особенно материальны, отметила эзотерик. Так что стоит настроиться на хорошее и верить в исцеление, а также запланировать себе как можно больше отличных вещей.

Стоит быть осторожнее на дорогах. Не ругаться. Не ссориться.

Эксперт посоветовала почаще контактировать с водой в этот день и, по возможности, не перенапрягаться.

Влияние лунное затмение 27 июля-2018 окажет на все без исключения знаки Зодиака, но в особой зоне риска оказались Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолей. Подробнее читайте в нашем материале Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: чем грозит каждому из знаков Зодиака.

Кровавое лунное затмение: что нельзя делать

В этот период не рекомендуется начинать новых важных дел: не подписывать документов, не брать на себя никаких обязательств – особенно финансовых. Не стоит ни самому брать в долг, ни одалживать денег другим.

Также не стоит провоцировать окружающих на агрессию и самим вестись на чужие провокации.

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Зато этот период лучше всего подходит для завершения старых проектов. В это время стоит простить и отпустить старые обиды – и, возможно, самому попросить прощения.

И, конечно, этот период прекрасно подходит для ментальных ритуалов.

Чем опасно кровавое лунное затмение 27 июля-2018

Ожидается всплеск соответствующих новостей. Убийства, насилие, катастрофы, к большому сожалению, стали сегодня обыденностью. И затмения "собирают свой урожай" в виде роста таких ситуаций, а также различных аварий и катастроф.

В период затмения у многих людей происходит своего рода затмение разума. Часто временно отключается инстинкт самосохранения и здравый смысл.

Это затмение может тяжело отразиться на здоровье многих людей:

нервные болезни,

обострение язв,

психологическая нестабильность,

повышенный травматизма и общее ухудшение самочувствия у многих людей.

"Но это затмение опасно еще и ростом сердечно-сосудистых заболеваний, потому что ось Лев — Водолей связана с сердцем и сосудами, поэтому профилактика инсультов и инфарктов в это время как никогда будет актуальна. Также это затмение может давать сбои в эндокринной системе, проблемы с ЖКТ, причем острого характера, рост психических отклонений и даже суицидов. Поэтому не допускайте в себе пессимизма, саморазрушительных мыслей, чтобы не заложить в себе дурных программ. Так что стоит поберечься и поберечь своих близких", – пояснил директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин.

Кровавое лунное затмение: ритуалы

Ритуалы на лунное затмение направлены на очищение, освобождение и избавление.

Ритуал на избавление и очищение на лунное затмение. Во время начала затмения нужно зажечь небольшую свечу. На чистом листе бумаге написать все, от чего человек хочет избавиться:

надоевшие отношения,

привычки,

лишние килограммы и т.п.

Когда все прописано – перечитать. И красным маркером или ручкой жирными буквами по диагонали большими буквами нужно написать: "ИЗБАВЛЯЮСЬ". Затем сжечь эту бумагу в пламени свечи, приговаривая: "В огне сгорает, в жизни избавляюсь, к избавленному не возвращаюсь. Истинно". При этом нужно постараться не попадать в дым. Затем нужно полностью вымыться (в душе/душе), на грязную воду шепотом приговаривая: "Куда вода – туда вся моя беда/болезнь/нищета (каждый определяет сам). Истинно". После чего можно провести медитацию и ложиться спать.

Ранее астрологи назвали "самое глупое", что можно сделать в лунное затмение 27 июля. Событие произойдет в знаке Козерога.

Лунное затмение 27 июля-2018 года: похожие события

Лунное затмение 27 июля 2018 года будет иметь схожие характеристики с затмением 16 июля 2000 года, которое также произошло в Козероге, пишет Telegram-канал "Сухарева башня". Правда, в тот раз полная фаза Луны была еще дольше – 108 минут.

"Планетарный контекст тогда был несколько иной. Ну, во-первых, не было великого противостояния Марса. Красная планета вообще не была задействована в отношения с Луной. Зато в "представление" участвовали Сатурн и Юпитер, которые аспектировали Луну из Тельца. Причем Юпитер давал позитивный, смягчающий аспект", – уточняет Telegram-канал.

После тогдашнего затмения произошли такие события:

25 июля — катастрофа сверхзвукового авиалайнера "Конкорд" при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль. Погибли все находившиеся на борту 109 человек.

8 августа – взрыв в Москве в подземном переходе у станции метро "Пушкинская".

12 августа – катастрофа подводной лодки "Курск".

27 августа – пожар в останкинской телебашне.

"И это мы взяли только август, хотя затмения такого характера могут закладывать тренды и на год", – отмечает "Сухарева башня".

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Лунное затмение 27 июля-2018 усугубляется ретроградным Марсом, который к тому же находится в экзальтации. Это своего рода "тротиловый заряд" для события. Плюс к этому Луна получает негативные аспекты от ретроградного Сатурна и ретроградного Меркурия. "То есть нас всех ждут кармические события", – поясняют эксперты.

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