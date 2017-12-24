Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет, фото и видео

Борт поднялся в воздух в Китае и летал примерно час.

Самолет-амфибия AG600 впервые поднялся в воздух Reuters

В воскресенье, 24 декабря, в Китае в провинции Гуандун разработанный государственной авиационной компанией Aviation Industry Corporation of China (AVIC) крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет , он длился примерно час.

Утром борт успешно поднялся в воздух из аэропорта гражданской авиации Цзиньвань в городе Чжухай, пишет "Синьхуа".

"Первый полет оказался успешным, и этот факт ставит Китай в ряды немногих стран мира, способных разработать крупногабаритный гидросамолет", — сказал главный конструктор воздушного судна Хуан Линцай.

По данным AVIC, длина корпуса AG600 составляет 39,6 метра, он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями китайской разработки, размах крыльев борта — 38,8 метра.

Источники в компании сообщили, что максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонн, он может развивать скорость до 500 км/ч и находиться в воздухе до 12 часов. Ранее в AVIC заявляли, что получили заказы сразу на 17 машин типа AG600.

Напомним, в американской Калифорнии в авиакосмическом порту Мохаве компания одного из основателей Microsoft бизнесмена-американца Пола Аллена испытала на взлетной полосе свою разработку — крупнейший в мире самолет-ракетоноситель Stratolaunch.