Сегодня, 04:27 RSS

Легко преодолевает препятствия: в Италии создали робота-кентавра, видео

Сегодня, 03:27

Робот-кентавр весит почти сто килограммов, высотой – полтора метра.

,naz0
Новый робот весит почти сто килограммов Скриншот ТСН
В Италии создан робот-кентавр, который имеет две металлические руки и четыре ноги на колесах.

Разработчики позаботились о том, чтобы робот преодолевал неровную дорогу и приспосабливался к любой местности, сообщает ТСН.

При этом кентавр весит почти сто килограммов, высотой – полтора метра. По словам разработчиков, шустрый робот может пригодиться во время стихийных бедствий. Чтобы люди не рисковали жизнью, в поврежденные дома предлагают отправлять именно этого робота.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре создали робота-попрошайку.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Робот, кентавр
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности