"Лучшее время для хорошего секса". Эксперты установили идеальную продолжительность интима для женщин

Хитроумные эксперты вместе с сексопатологами высчитание идельное для женщин время занятий любовью с точностью до секунды.

Mir24

В Австралии представители компании Prolong опубликовали данные опроса женщин, проведенного вместе с сексопатологами и посвященного идеальной продолжительности секса.

Как сообщает издание DailyMail, в среднем продолжительность хорошего интима для женщин составляет 16 минут 7 секунд.

Однако, данный показатель серьезно варьируется в зависимости от возраста женщины. К примеру, дамы 45-54 лет желают секса подольше – 17 минут 3 секунды. Женщин от 36 до 44 лет говорят, что идеальный секс должен длиться в среднем 16 минут 12 секунд.

Интересно, что большинство (78,3%) опрошенных представительниц женского пола все же ставят во главу угла качество секса, а не его продолжительность.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, как распознать в женщинах хороших любовниц.

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