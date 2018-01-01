"Лучшее время для хорошего секса". Эксперты установили идеальную продолжительность интима для женщин

Хитроумные эксперты вместе с сексопатологами высчитание идельное для женщин время занятий любовью с точностью до секунды.
Как сообщает издание DailyMail, в среднем продолжительность хорошего интима для женщин составляет 16 минут 7 секунд.
Однако, данный показатель серьезно варьируется в зависимости от возраста женщины. К примеру, дамы 45-54 лет желают секса подольше – 17 минут 3 секунды. Женщин от 36 до 44 лет говорят, что идеальный секс должен длиться в среднем 16 минут 12 секунд.
Интересно, что большинство (78,3%) опрошенных представительниц женского пола все же ставят во главу угла качество секса, а не его продолжительность.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, как распознать в женщинах хороших любовниц.
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