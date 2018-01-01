Магнитные бури в августе-2018: когда нам ждать "метеоударов"

Тяжелее всего метеозависимым людям придется в конце месяца.
С 16 и 21 августа ожидаются наиболее сильные магнитные колебания в этом месяце, а в середине этого периода – 20 августа – Землю накроет магнитная буря уровня G1.
Хронологически метеопрогноз на август-2018 выглядит следующим образом:
Ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Кроме того, напомним, что 11 августа нас ожидает очередное лунное затмение. Этим событием окончательно закрывается коридор затмений.
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