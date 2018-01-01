Магнитные бури в мае-2018: когда и как пережить

Сильней всего страдают люди с сердечно-сосудистыми патологиями и психическими расстройствами.

Сильные магнитные бури прогнозируются 11-17 мая. фото: xyz.org.ua

Май готовит немало испытаний метеозависимым людям.

Магнитные бури — это невидимые вихревые потоки, которые возникают в результате взаимодействия разогнавшихся частиц Солнца с магнитным полем Земли.

Из-за них сильней всего страдают люди с сердечно-сосудистыми патологиями, психическими расстройствами, повышенным или пониженным уровнем артериального давления, а также вегетососудистой дистонией.

Магнитные бури в мае 2018 года: даты

Магнитная буря накрыла Украину и сегодня, 8 мая – но эксперты называют ее слабой. Небольшая магнитная буря ожидается и 9, 10 мая.

А вот самые сильные магнитные бури прогнозируются с 11 по 17 мая. В частности, серьезную магнитную бурю ждут 17 мая, отголоски будут чувствоваться еще и 18 мая.

Средние магнитные бури пройдут с 20 по 25 мая. В этот период больше всего достанется людям с сердечными заболеваниями. Остальные могут страдать от мигреней и бессонницы.

Слабые магнитные бури прогнозируются с 28 по 31 мая. Большинство людей в этот период не почувствуют особых изменений, но не исключены плохое настроение, апатия и упадок сил.

Ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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