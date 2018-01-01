Магнитные бури в Украине: СМИ посоветовали, как облегчить их влияние на организм

Магнитное поле влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Для облегчения влияния магнитных бурь на организм, в частности, нужно отказаться от тяжелой пищи Открытые источники

Для облегчения влияния магнитных бурь на организм, нужно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, раньше ложиться спать и максимально сосредоточиться на приятных вещах.

Магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", пишет ТСН.

"На магнитные бури все реагируют по-разному: у кого-то болит голова, другие теряются во времени, третьи жалуются на давление", — отметило издание.

Ранее в Институте геофизики сообщили, что в Украине со среды и до субботы — 11-14 апреля — ожидаются умеренные магнитные бури, позже они начнут отступать и 15, 16 числа "сойдут до легких".