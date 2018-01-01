Маск предупредил, что опаснее ядерного оружия

Нужно следить за тем, чтобы искусственный интеллект развивали безопасно, полагает основатель SpaceX.

Искусственный интеллект гораздо опаснее, чем ядерное оружие, отметил Илон Маск Reuters

Основатель американской компании SpaceX, гендиректор и главный идейный вдохновитель Tesla, изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект гораздо опаснее ядерного оружия.

Нужно следить за тем, чтобы искусственный интеллект развивали безопасно, "симбиотически с человечеством", рассказал он на ярмарке технологий SXSW в техасском Остине, пишет The Guardian.

"Запомните мои слова: искусственный интеллект гораздо опаснее, чем ядерное оружие. Так почему у нас нет нормативного надзора?", — спросил бизнесмен.

Ранее бывший главный исполнительный директор американской корпорации Google Эрик Шмидт говорил, что восстание машин произойдет не раньше, чем через 10-20 лет, во всех современных технологиях есть "серьезные ошибки".