Илон Маск решил заняться производством смартфонов: фото

Новый телефон Tesla получит дисплей с тонкими рамками и вырез в верхней части.

Tesla Quadra получит экран с вырезом и двойную основную камеру slashleaks.com

В Сети опубликованы снимки передней и задней панелей смартфона Tesla Quadra, производство которых может начать компания Илона Маска

При этом новое устройство получит экран с вырезом и двойную основную камеру, пишет GizChina.

Новый телефон Tesla получит дисплей с тонкими рамками и вырез в верхней части по последним тенденциям 2018 года. Размер экрана может достичь 6 дюймов. Заднюю панель украшает логотип производителя, а двойную основную камеру сместили в угол. Однако технические характеристики Tesla Quadra пока неизвестны.

Спецификации новинки должны появиться в ближайшие месяцы, ведь существование панелей свидетельствует о том, что производство компонентов гаджета уже началось.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Маска могут выгнать с должности главы совета директоров Tesla.

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