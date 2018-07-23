Илон Маск решил заняться производством смартфонов: фото

Новый телефон Tesla получит дисплей с тонкими рамками и вырез в верхней части.
При этом новое устройство получит экран с вырезом и двойную основную камеру, пишет GizChina.
Новый телефон Tesla получит дисплей с тонкими рамками и вырез в верхней части по последним тенденциям 2018 года. Размер экрана может достичь 6 дюймов. Заднюю панель украшает логотип производителя, а двойную основную камеру сместили в угол. Однако технические характеристики Tesla Quadra пока неизвестны.
Спецификации новинки должны появиться в ближайшие месяцы, ведь существование панелей свидетельствует о том, что производство компонентов гаджета уже началось.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Маска могут выгнать с должности главы совета директоров Tesla.
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