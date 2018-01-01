Медики назвали овощ, необходимый для защиты мозга и снижения артериального давления

Особенно полезно употреблять этот овощ тем, кто регулярно занимается спортом.

У свеклы много полезных свойств. 1zoom.ru

Свекла насыщена разными микроэлементами, которые расширяют кровеносные сосуды. Поэтому, употребляя этот овощ, человек снижает артериальное давление и помогает своему организму переносить к мозгу и мышцам насыщенную кислородом кровь.

Полезно употреблять свеклу тем людям, которые занимаются спортом регулярно, пишет Ukrhealth. Медики выяснили, что свекольный сок спасает от связанной с усердными тренировками мышечной боли.

Также такой сок повышает сердечно-сосудистую эффективность, помогая сохранять сердцебиение стабильным.

В свекле есть ценный для организма антиоксидант бетаин. Он борется со свободными радикалами и уменьшает воспаления. Воспалительные процессы связаны с опухолями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими недугами.

Содержащиеся в овоще калий, волокна и фолаты помогают защищать мозг.

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