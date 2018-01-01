Медики назвали овощ, необходимый для защиты мозга и снижения артериального давления

Особенно полезно употреблять этот овощ тем, кто регулярно занимается спортом.
Полезно употреблять свеклу тем людям, которые занимаются спортом регулярно, пишет Ukrhealth. Медики выяснили, что свекольный сок спасает от связанной с усердными тренировками мышечной боли.
Также такой сок повышает сердечно-сосудистую эффективность, помогая сохранять сердцебиение стабильным.
В свекле есть ценный для организма антиоксидант бетаин. Он борется со свободными радикалами и уменьшает воспаления. Воспалительные процессы связаны с опухолями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими недугами.
Содержащиеся в овоще калий, волокна и фолаты помогают защищать мозг.
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