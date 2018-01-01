Медики рассказали, какие продукты вызывают ускоренное старение

Оказывается, некоторые виды продовольствия легко ускоряют превращения людей в стариков и старух.
Такое сообщение опубликовано в западныз специализированных СМИ. Согласно обнародованным Данным, к раннему появлению морщин на коже приводит злоупотребление сахаром, поскольку его молекулы принимают участие в гликировании коллагена. Именно данное вещество делает кожный покров эластичным. Естественно, что в случае нарушения его структуры немедленно появляются морщины.
Кроме того, медики и ученые советуют к минимуму свести употребление колбасных изделий, поскольку в них наличествуют добавки, которые способны связываться с кальцием и разрушать стенки сосудов кровеносной системы. В таком случае кожа человека приобретает нездоровый вид и имеет повышенную склонность к разнообразным воспалениям.
Третьим в перечень попало молоко. По данным медиков, оно негативно влияет на организм в пожилом возрасте, запускаюя неблагоприятные для здоровья человека процессы в костях.
Напомним, ранее ученые рассказали о том, как и почему стареют живые организмы.
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