Медики-сексологи назвали лучшую и худшую позу для занятий интимом

Опрос и исследование проводились среди раскрепощенных девушек и прекрасных дам.

Парочка, занимающаяся интимом wunderweib.de

Девушки и женщины отдают в сексе предпочтение тем позам, в которых способны получить наибольшее наслаждение.

К такому выводу пришла команда западных ученых и медиков-сексологов. Согласно опубликованным в специализированном журнале The Journal of Sexual Medicine данным, большинство представительниц "слабого пола" отдают предпочтение "миссионерской позе", сообщает портал "Mport".

Такая позиция для занятий интимом, лицом к лицу, приносит наибольшее удовольствие, не требует большого опыта, а также позволяет пробовать множество различных вариантов взаимодействия.

А вот самой плохой сексуальной позой, по мнению женщин и девушек, является т.н. "69" − из-за отсутствия нужного зрительного контакта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что аналитики выяснили, чего больше всего мужчинам и женщинам не хватает в сексе.

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