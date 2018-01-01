Медики выяснили, как секс влияет на память

В значительной степени на память и мозг влияет также эмоциональная связь с любимым человеком.

Как секс влияет на память – исследование. Xvatit.com

Секс улучшает память . Что правда, если вы моложе 50 лет, то придется подождать: пока установлена польза половых контактов лишь для людей старше 50-ти.

Австралийский психолог Марк Аллен проанализировал информацию об интимной жизни более 6 тысяч человек, которым исполнилось 50 и более лет, пишет Archives of Sexual Behavior. Все участники прошли простой тест на память, который через два года повторили.

При этом память ухудшилась у всех, но у тех, кто вел активную половую жизнь – показатели были на порядок лучше, чем у тех, кто занимался сексом редко. Это позволило сделать вывод, что в таком возрасте сексуальная жизнь влияет на функционирование мозга, помогая лучше все запоминать.

Также отмечается, что в значительной степени на память и мозг влияет также эмоциональная связь с любимым человеком.

Ранее ученые нашли способ улучшать человеческую память. В США успешно испытали мозговой протез памяти.

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