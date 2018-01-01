Мексиканские археологи раскрыли один из секретов майя

По словам ученых, приблизительный возраст некоторых находок составляет около 9 тысяч лет.

Древняя керамика в пещере GAM / INAH

Группа исследователей из Национального института антропологии и истории Мексики сумел обнаружить 198 древних артефактов и останков живых существ внутри громадной пещеры Сак-Актун.

Среди находок имеется и некоторое количество человеческих останков, в том числе и скелеты, сообщается на специализированном портале Science Alert.

По словам ученых, часть костей, приблизительный возраст которых составляет около 9 тысяч лет, имеют на себе следы огня. Таким образом, предполагают исследователи, что деятельность человека в регионе Латинской Америки началась на тысячу лет раньше, чем считалось до этого.

По одной из версий, пещера служила для древних майя кладбищем и местом отправления богослужений священного культа. В частности, среди находок археологи выделяют статуэтку бога торговли. Кроме того, весьма вероятно, что место использовалось для жертвоприношений.

Внутри пещеры исследователи обнаружили также окаменелости животных времен последнего ледникового периода, в том числе огромных ленивцев и медведей, а также останки вымершего слоноподобного животного.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые в Латинской Америке нашли следы исчезнувшей цивилизации.