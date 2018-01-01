Меняются грудь и губы: как секс влияет на женскую внешность

В первую очередь на изменения внешности влияет усиленное кровообращение во время полового акта.
Cosmopolitan подробно описало, как секс влияет на женскую внешность.
Взгляд
Во время секса выделяется окситоцин, который помогает хорошо выспаться после секса. Благодаря этому женщина выглядит отдохнувшей и посвежевшей в течение всего дня.
Губы
Во время страстной к губам приливает кровь, благодаря чему они слегка припухают и выглядят объемнее.
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Щеки
Сердце бьется быстрее во время полового акта, ускоряя кровообращение и расширяя кровеносные сосуды. Как результат – нежный румянец на щеках.
Кожа
Во время хорошего секса вырабатываются эндорфины, которые оказывают противовоспалительное действие. А всплеск эстрогена повышает эластичность кожи, стимулируя производство коллагена. То есть секс помогают уменьшить количество морщин и придать коже больше сияния.
Грудь
Во время секса форма груди незначительно меняется благодаря усиленному кровоснабжению – становится более упругой, приобретая красивые очертания.
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