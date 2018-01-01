МКС засняла на камеры белые НЛО: видео

Официальные специалисты запись пока не прокомментировали.

Камеры МКС засняли белые НЛО. Открытые источники

На камерах МКС пользователи обнаружили целый флот НЛО.

Видео, снятое еще 10 июля, было прикреплено к отчету MUFON. После чего люди, просмотревшие ролик, стали активно обсуждать запечатленные на нем объекты. Была даже выдвинута теория, что на МКС тайно встречаются представители внеземной и человеческой цивилизаций.

Уфолог Скотт Уорринг заявил, что на кадрах видны инопланетные корабли, которые пролетают мимо космической станции, пишет Актуальные новости. Он допустил, что пришельцы приблизились к МКС на максимально возможное расстояние, чтобы понаблюдать, как работают люди в стрессовых условиях.

Скрин с видео

Официальные специалисты запись пока не прокомментировали.

Как сообщалось, в конце апреля в Британии во время грозы с неба упал неизвестный объект, есть видео. Британцы теряются в загадках – что это может быть.

Напомним, норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.

Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

Ранее в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото.

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