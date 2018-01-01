Много кофе не бодрит: известная диетолог развеяла миф про кофе

Взбадривая человека, кофеин всегда требует чего-то взамен, написала Фиалкова.

Стандартная ддоза кофеина для человека - 75 мг (чашка эспрессо)

Украинский диетолог Татьяна Фиалкова считает, что кофе в больших количествах вовсе не бодрит человека; наоборот, слишком много кофе способно значительно ухудшить состояние человека.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Кофе - это не только кофеин. Это еще целое море различных, часто противоречащих друг другу составляющих. Взбадривая человека, кофеин всегда требует чего-то взамен, написала Фиалкова.

Также эффект бодрости связан с дозировкой кофеина в напитке и со способностью человека расщеплять кофеин. Например, в чашке эспрессо находится 75 миллиграммов кофеина - это, кстати, стандартная доза для человека. А у определенной части людей печень расщепляет кофеин слишком быстро, и эффект бодрости исчезает через несколько часов. При этом у других этот процесс, наоборот, протекает медленно - и эффект бодрости сохраняется 8 и более часов, что чревато нарушениями сна.

Употребление большого количества кофе не даст эффекта бодрости, резюмирует диетолог. Зато даст тревогу, раздражительность и нервную неадекватность.

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Ранее в Федеративной Республике Германия группа исследователей, представляющая Университет имени Генриха Гейне (город Дюссельдорф) пришли к выводу, что постоянное употребление кофе способствует улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений.

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