Морщины, вздутие живота, кариес и другие неприятности: чем опасны пластиковые трубочки

У медиков опасения вызывает и состав "соломинок".

Чем опасны пластиковые трубочки 1zoom.ru

Пластиковые трубочки предлагают сегодня практически с каждым напитком – от латте до соков.

Однако, как выяснили ученые, именно питье через "соломинки" зачастую влечет за собой появление морщин вокруг губ, вздутие живота, снижения уровня эстрогена в организме и появления кариеса.

Что касается метеоризма и вздутия живота, то именно через трубочку при поглощении жидкости в наш организм попадет лишний воздух, пишет УНИАН со ссылкой на Washington Post.

Читайте также Много кофе не бодрит: известная диетолог развеяла миф про кофе

Когда человек пьет сладкий или кислый напиток через трубочку, то получается, что на маленькие участки зубов концентрированно попадает больше такой жидкости. А это влечет за собой эрозию эмали и кариес. Чтобы этого избежать – нужно пить через нее, минуя зубы.

Кроме того, у медиков опасения вызывает и состав пластиковых трубочек: в большинстве своем их производят из полипропилена. Доказано, что его химические элементы могут попадать в жидкости и, вступая в соединения, в результате понижать уровень эстрогена.

Ранее ученые обнаружили новую серьезную опасность кухонных полотенец. Ко всем опасностям, подстерегающим людей на кухне, добавилась еще одна.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram