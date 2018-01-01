Можно булочки и колбасу: названа диета голливудская, в которой лишь одно правило

Диетологи отмечают, что, если исключить из рациона сахар и алкоголь, процессы пойдут быстрее, но это условие необязательное.

Среди голливудских звезд самой популярной диетой считается алкалиновая диета. Состоит она всего из одного правила.

Что такое алкалиновая диета

Считается, что все продукты делятся на щелочные и кислотные, то есть на те, при переваривании которых идет щелочная или кислотная реакция, пишет Vsviti.

Единственное правило диеты – составлять рацион (на день, на неделю и т.д.) таким образом, чтобы 80% продуктов были щелочными, а оставшиеся 20% – кислотными.

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К щелочным продуктам относят:

все виды молока, кроме коровьего,

зеленый и белый чай, смузи,

все фрукты, кроме винограда (много фруктов нейтральные, самый щелочной эффект в цитрусовых),

черный бездрожжевой хлеб,

все виды круп,

овощи и корнеплоды (кроме картофеля, бобовых, кукурузы),

нежирные сорта рыбы (судак, камбала),

все виды зелени и салатов,

орехи (кроме фисташек, кешью, арахиса), тыквенные семечки,

растительные масла.

К кислотным продуктам относят:

коровье молоко и продукты из него (йогурт, творог, кефир),

черный чай и кофе,

алкоголь,

лимонад, сладкие газированные напитки,

сладости, промышленная выпечка, выпечка, белый хлеб,

консервы, колбасы,

мясо и птица (в том числе промышленно обработанные), копчености,

белый шлифованный рис,

бобовые и кукуруза,

виноград, сухофрукты,

животные жиры (сливочное масло, смалец, сало),

яйца,

жирные сорта рыбы,

соусы (майонез, кетчуп, горчица, соевый соус).

Все остальное можно оставить в обычном режиме – от размера порций до количества приемов пищи.

Диетологи отмечают, что, если исключить из рациона сахар и алкоголь, процессы пойдут быстрее, но это условие необязательное.

Алкалиновая диета: противопоказания

Не стоит придерживаться алкалиновой диеты тем, у кого имеются:

пониженная кислотность желудка;

атрофический гастрит;

заболевания сердца;

почечная недостаточность.

Напомним, ученые выяснили, что прерывистое голодание грозит диабетом, раком и ранним старением. Бразильские ученые три месяца ставили опыты на крысах. А вот на себе людям такие "эксперименты" ставить они не рекомендуют.

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