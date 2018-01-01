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Можно булочки и колбасу: названа диета голливудская, в которой лишь одно правило

Сегодня, 07:10

Диетологи отмечают, что, если исключить из рациона сахар и алкоголь, процессы пойдут быстрее, но это условие необязательное.

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Среди голливудских звезд самой популярной диетой считается алкалиновая диета. Состоит она всего из одного правила.

Что такое алкалиновая диета

Считается, что все продукты делятся на щелочные и кислотные, то есть на те, при переваривании которых идет щелочная или кислотная реакция, пишет Vsviti.

Единственное правило диеты – составлять рацион (на день, на неделю и т.д.) таким образом, чтобы 80% продуктов были щелочными, а оставшиеся 20% – кислотными.

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К щелочным продуктам относят:

  • все виды молока, кроме коровьего,
  • зеленый и белый чай, смузи,
  • все фрукты, кроме винограда (много фруктов нейтральные, самый щелочной эффект в цитрусовых),
  • черный бездрожжевой хлеб,
  • все виды круп,
  • овощи и корнеплоды (кроме картофеля, бобовых, кукурузы),
  • нежирные сорта рыбы (судак, камбала),
  • все виды зелени и салатов,
  • орехи (кроме фисташек, кешью, арахиса), тыквенные семечки,
  • растительные масла.

К кислотным продуктам относят:

  • коровье молоко и продукты из него (йогурт, творог, кефир),
  • черный чай и кофе,
  • алкоголь,
  • лимонад, сладкие газированные напитки,
  • сладости, промышленная выпечка, выпечка, белый хлеб,
  • консервы, колбасы,
  • мясо и птица (в том числе промышленно обработанные), копчености,
  • белый шлифованный рис,
  • бобовые и кукуруза,
  • виноград, сухофрукты,
  • животные жиры (сливочное масло, смалец, сало),
  • яйца,
  • жирные сорта рыбы,
  • соусы (майонез, кетчуп, горчица, соевый соус).

Все остальное можно оставить в обычном режиме – от размера порций до количества приемов пищи.

Диетологи отмечают, что, если исключить из рациона сахар и алкоголь, процессы пойдут быстрее, но это условие необязательное.

Алкалиновая диета: противопоказания

Не стоит придерживаться алкалиновой диеты тем, у кого имеются:

  • пониженная кислотность желудка;
  • атрофический гастрит;
  • заболевания сердца;
  • почечная недостаточность.

Напомним, ученые выяснили, что прерывистое голодание грозит диабетом, раком и ранним старением. Бразильские ученые три месяца ставили опыты на крысах. А вот на себе людям такие "эксперименты" ставить они не рекомендуют.

Также ученые научились замораживать в человеке голод. Буквально. В США нашли способ существенно снизить аппетит у желающих похудеть.

Ранее гастроэнтеролог рассказала об эффективных диетах для подростков.

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диета, питание, похудение, еда
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