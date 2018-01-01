Можно булочки и колбасу: названа диета голливудская, в которой лишь одно правило

Диетологи отмечают, что, если исключить из рациона сахар и алкоголь, процессы пойдут быстрее, но это условие необязательное.
Что такое алкалиновая диета
Считается, что все продукты делятся на щелочные и кислотные, то есть на те, при переваривании которых идет щелочная или кислотная реакция, пишет Vsviti.
Единственное правило диеты – составлять рацион (на день, на неделю и т.д.) таким образом, чтобы 80% продуктов были щелочными, а оставшиеся 20% – кислотными.
Читайте также Вареники и сало: топ-5 блюд украинской кухни для похудения
К щелочным продуктам относят:
К кислотным продуктам относят:
Все остальное можно оставить в обычном режиме – от размера порций до количества приемов пищи.
Диетологи отмечают, что, если исключить из рациона сахар и алкоголь, процессы пойдут быстрее, но это условие необязательное.
Алкалиновая диета: противопоказания
Не стоит придерживаться алкалиновой диеты тем, у кого имеются:
Напомним, ученые выяснили, что прерывистое голодание грозит диабетом, раком и ранним старением. Бразильские ученые три месяца ставили опыты на крысах. А вот на себе людям такие "эксперименты" ставить они не рекомендуют.
Также ученые научились замораживать в человеке голод. Буквально. В США нашли способ существенно снизить аппетит у желающих похудеть.
Ранее гастроэнтеролог рассказала об эффективных диетах для подростков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram