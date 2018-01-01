"На эту и на ту набью себе тату": ученые научились бесследно удалять татуировки

Иммунологи случайно нашли новый метод избавления от рисунков на теле.

Иммунологи случайно нашли новый метод избавления от рисунков на теле Фото: pinterest.com

Французские иммунологи случайно нашли метод, который поможет бесследно избавиться неудачного тату.

Сначала ученые исследовали уничтожения бактерии дифтерии на потомстве генетически модифицированных мышей, сообщает The Journal of Experimental Medicine.

Во время экспериментов грызунам в хвосты вводили зараженные клетки, окрашенные специальными флуоресцентными чернилами, и изучали эти участки под микроскопом. Оказалось, когда клетки с цветом погибают, то высвобождают краску, которую хранили до этого.

Кроме того, частицы пигмента являются большими и не могут проникать непосредственно в лимфатические сосуды, которые выполняют функцию фильтра.

Но краска попадает в клетки иммунной системы, которые называются макрофагами. Они идентифицируют и поглощают мусор, микробы и другие инородные тела (макрофагов), таким образом краска "застревает" в коже.

Иммунологи считают, что именно это делает татуировки такими устойчивыми.

"Если временно затормозить функции макрофагов кожи, то фрагменты частиц пигмента не будут поглощаться этими клетками, а начнут постепенно "стекать" по лимфатическим сосудам, что обеспечит абсолютно бесследное удаление татуировок", - говорит автор исследования Сандрин Генри, которая вместе с коллегами в дальнейшем планируют объединиться с дерматологами и разработать метод, который позволит улучшить этот способ удаления тату.

Иммунологи считают, что если совместить лазерное удаление с новым подходом, то это обеспечит качественное избавление от нежелательных татуировок.

Ранее ученые рассказали, какие соки помогут мужчинам решить проблемы с сексом.