"На глаз": врач объяснил, как узнать о своих болячках по состоянию глаз

К примеру, красные точки на глазах на месте треснувших сосудов свидетельствуют о наличии сахарного диабета.

Какие болезни можно определить по глазам. 1zoom.ru

По состоянию глаз врач-офтальмолог может определить до 30 характеристик состояний здоровья человека.

Так, зрительная диагностика выявляет 62% случаев высокого уровня холестерина, 39% – повышенного артериального давления, 34% – диабета, пишет OpticClub.

Красные точки на глазах на месте треснувших сосудов свидетельствуют о наличии сахарного диабета. Светло-желтые круглые пятна вокруг глаз могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови.

По покрасневшим глазам выявляют аллергию, воспалительные процессы и грибковые инфекции.

Нечеткость зрения говорит о высоком давлении. Также это может быть следствием употребления антигистаминных препаратов или антидепрессантов.

Внезапные вспышки света и искры зачастую сигнализируют об отслойке сетчатки. В таком случае оттягивать с визитом врача не стоит.

Синдром сухого глаза возникает как из-за долгого пребывания перед компьютером, так и при наличии аутоиммунных заболеваний.

Ранее астрологи назвали главные болезни знаков Зодиака. Так, оказалось, что самым "больным" знаком является Козерог, а самое крепкое здоровье у Львов.

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