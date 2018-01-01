На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл прилетало НЛО: видео

А вот сторонники теории заговора утверждают, что британцы приняли за НЛО американский секретный корабль TR-3B.
Среди гостей у них были Дэвид и Виктория Бекхемы, актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни, Серена Уильямс, сэр Элтон Джон. Но, оказывается, не только…
В сети появилось видео неопознанного летающего объекта (НЛО) треугольной формы, заснятого как раз в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
Видео с "инопланетными гостями" опубликовали жители британского города Уинчестер, пишут Актуальные новости. Гипотезу о связи между предполагаемым НЛО и королевской свадьбой поддержали и британские уфологи.
На кадрах зафиксирован летающий треугольный объект на фоне темного ночного неба.
Интернет-пользователи раскритиковали тех, кто выложил в Сеть запись, отметив, что в век стремительного развития технологий смешно принимать каждый летательный аппарат за "инопланетный корабль".
А вот сторонники теории заговора утверждают, что британцы приняли за НЛО американский секретный корабль TR-3B.
Ранее в сети нашлось судьбоносное фото Меган Маркл. Королевская свадьба была предопределена, пишут в соцсетях.
Как сообщалось, в конце апреля в Британии во время грозы с неба упал неизвестный объект, есть видео. Британцы теряются в загадках – что это может быть.
Напомним, норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.
Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.
Ранее в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото.
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