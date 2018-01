На выставке в США роботы показали стриптиз, опубликовано видео

В США на ежегодной международной выставке потребительской электроники CES, проходящей в Лас-Вегасе, роботы показали стриптиз

Публике представили двух андроидов — R2-DD и TripleCPU, которые выступили в одном из клубов в компании настоящих танцовщиц.

По словам присутствующих, шоу выглядело очень странно. Поскольку роботы двигались совсем нереалистично.

"Мне кажется, эти работы какие-то ненастоящие — в жизни никто так не двигается. Им нужны уроки танцев", — отметил один из зрителей.

А правозащитники даже обвинили CES в сексизме. По мнению основательницы стартапа MakeLoveNotPorn Синди Галлоп, организаторы выставки создали некомфортную для женщин атмосферу. Например, уже два года подряд ни одна женщина не выступила во время события с докладом.

