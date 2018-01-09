На выставке в США роботы показали стриптиз, опубликовано видео

Публике представили двух андроидов — R2-DD и TripleCPU.
Публике представили двух андроидов — R2-DD и TripleCPU, которые выступили в одном из клубов в компании настоящих танцовщиц.
По словам присутствующих, шоу выглядело очень странно. Поскольку роботы двигались совсем нереалистично.
"Мне кажется, эти работы какие-то ненастоящие — в жизни никто так не двигается. Им нужны уроки танцев", — отметил один из зрителей.
А правозащитники даже обвинили CES в сексизме. По мнению основательницы стартапа MakeLoveNotPorn Синди Галлоп, организаторы выставки создали некомфортную для женщин атмосферу. Например, уже два года подряд ни одна женщина не выступила во время события с докладом.
Oh they're pitting the human strippers against the robot strippers now in the spirit of innovation pic.twitter.com/EdgVpqWDdX— Taylor Lorenz @ CES (@TaylorLorenz) January 9, 2018
Напомним, ранее в Японии создали робота, который занимается сексом лучше человека.